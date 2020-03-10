«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 7 درجات اليوم

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس مستمرة في التقلبات هذا الأسبوع.وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس بدءً من اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم 23 درجة بانخفاض 7 درجات عن الأمس.وتابعت شاكر أن الطقس دافئ أثناء النهار والشمس ساطعة ولا توجد مشكلات على الإطلاق اليوم، ولا توجد أي أتربة أو رمال، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بدءً من غد الأربعاء لتصل لـ25 درجة مصاحبها بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ويصاحب ذلك نشاط للرياح ولكن غير مثير للرمال والأتربة.