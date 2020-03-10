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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مايلي سايرس تلغي حفلها بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:27 ص
مايلي سايرس
مايلي سايرس
وكالات
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ألغت المغنية الأمريكية مايلي سايرس حفل كان مقررا لصالح ضحايا حرائق الغابات في أستراليا في ضوء أزمة فيروس كورونا (كوفيد19-).

وأعلنت سايرس عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء أنها استجابت لنصيحة المسؤولين.

وقالت في تغريدتها: "أستراليا: نظرا لتوصيات السلطات المحلية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية والدولية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض، فإنه من أجل الحد من المخاطر الصحية المحتملة استجابة للأزمة الصحية العالمية الحالية، لن نمضي في السفر إلى أستراليا من أجل العرض".

كما أعلنت سايرس، أنها سوف تتبرع لمساعدة ضحايا حرائق الغابات الأسترالية.

وقالت في تغريدة: "يؤسفني أن أفتقد الجميع في أستراليا، لكنني سوف أعود قريبا".

وكان من المقرر أن يقام الحفل الموسيقي في ملبورن يوم الجمعة المقبل.

وبدأت حرائق الغابات الكبيرة في سبتمبر العام الماضي وأحرقت أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي في جنوب وشرق أستراليا.

وأسفرت الحرائق عن وفاة 33 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 3000 منزل.

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