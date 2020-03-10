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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

100 فرقة تواصل تطعيم أطفال بورسعيد ضد الحصبة لليوم الثالث

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:25 ص
تطعيم أطفال
تطعيم أطفال
بورسعيد/شيماء رشاد
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واصلت 100 فرقة تابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تطعيم أطفال المحافظة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني التي تستهدف تطعيم 102 ألف و900 طفل في بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إلى أن عملية التطعيم تتم من خلال 100 فريق طبي مدرب وفق خطة عمل محددة، تدربت جميع الفرق الطبية عليها، ويكون التطعيم بالمراكز والوحدات والمدارس بأنحاء المحافظة من خلال الفرق، لافتا إلى أن العمل بالحملة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً بشكل يومي حتى 26 مارس الجاري.

وتهدف الحملة إلى الحفاظ على مصر خالية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية، وذلك بالمجان للأطفال خلال الفترة من الأحد 8 حتى 26 من مارس الجاري، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 أعوام.

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