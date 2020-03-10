اللواء عباس كامل يطمئن على حمدوك.. ويُبلغه تضامن السيسي

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم مع رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، للإطمئنان على صحته وإبلاغه تضامن وتحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد اللواء عباس كامل - خلال لقائه مع رئيس وزراء السودان- دعم مصر، حكومة وشعبا للسودان وشعبه في مواجهة الإرهاب الغاشم، ومساندتها لمسيرة السودانيين في طريق تحقيق طموحاتهم.وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات المشتركة على الصعيدين الداخلي والاقليمي.وكان رئيس جهاز المخابرات قد التقى مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ونقل لهما تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا، مع الشعب السوداني الشقيق، في مواجهة الإرهاب، والدعم التام للسلطة الانتقالية في السودان، والحرص على المساعدة في تلبية طموحات شعبه.