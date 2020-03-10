الصين تغلق المستشفيات لمكافحة كورونا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ووهان بعد انخفاض عدد الإصابات.أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، منذ قليل، وفاة 17 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما أصيب 19 شخصًا آخرين.وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس الإثنين، التبرع بـ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعمها في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تفشي الفيروس القاتل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن التبرعات تهدف كذلك إلى مساعدة الدول النامية على تحسين قدراتها على الاستجابة المتعلقة بمكافحة الفيروس، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.