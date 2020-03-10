النمسا توصي رعاياها بالعودة من إيطاليا

نصحت النمسا رعاياها بالعودة من إيطاليا، جارتها الجنوبية التي تعتزم فرض قيود مشددة على التنقل في أنحاء البلاد حتى الشهر القادم في محاولة جديدة للتغلب على انتشار فيروس كورونا.وقالت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "ننصح المسافرين النمساويين بالعودة إلى النمسا على وجه السرعة".وكانت إيطاليا قد فرضت في البداية حجرا صحيا أمس الأول على المناطق الشمالية التي يسكنها 16 مليون شخص، حيث بدأ تفشي المرض.وقرر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الاثنين تمديد هذه القيود المفروضة على السفر والتجمعات العامة لتشمل جميع أنحاء البلاد.