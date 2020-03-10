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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تعلن اكتشاف حالتين جديدتين لـ«كورونا»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:16 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو، اكتشاف حالتين إصابة لرجلين قبرصيين بفيروس "كورونا المستجد"، الأول يبلغ من العمر 25 عاما والآخر 64 عاما.

وقال كونستانتينوس، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية اليوم الثلاثاء، إن الشاب البالغ من العمر 25 عاما عاد من مدينة ميلانو الإيطالية في 26 فبراير الماضي وتم فحصه في المكتب الصحي في المطار ومن ثم اتبع أوامر بعزل نفسه، كما أنه لا يزال في عزلة ويخضع للفحوصات الطبية التي جاءت نتيجتها إيجابية، فيما ظهرت أعراض المرض عليه يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف، أن الحالة الثانية المؤكدة هي لرجل يبلغ من العمر 64 عاما ويعمل في مستشفى حكومي، سافر إلى إنجلترا وعاد إلى البلاد في 3 مارس، وقد اتصل الرجل بالسلطات أمس بعد ظهور الأعراض عليه، وتم عمل اختبار للرجل ليتبين أن النتيجة إيجابية.

وتابع وزير الصحة القبرصي، أنه من المؤسف أن الحالة الثانية تتعلق برجل عاد إلى قبرص في 3 مارس وأن أعراض المرض ظهرت عليه منذ حينها وأنه قام بإبلاغ السلطات أمس فقط، وأشار إلى أن هذا يجعل من الصعب على السلطات تتبع جميع اتصالاته خلال الأيام الخمسة الماضية.

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