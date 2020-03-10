الصين تغلق المستشفيات المؤقتة في ووهان بعد تراجع إصابات «كورونا»

قررت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس "كورونا" في ووهان، عقب انخفاض عدد الإصابات، وفقا لما أفادت به فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ مدينة ووهان، لتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، وزيارة العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.وتوجه شي مباشرة إلى مستشفى "هوهشنشان" لتفقده، بعد وصوله إلى مدينة ووهان، واطلع على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.