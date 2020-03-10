بدء التصويت في مؤسستي «دار التحرير» و«دار المعارف»

انطلقت عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء لاختيار أعضاء بمجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من مؤسسة "دار التحرير"، ومؤسسة "دار المعارف" بإشراف قضائي.وأتمت الهيئة الوطنية للصحافة مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.وتضم مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر 762 صحفيا، و1322 إداريا و1256 عاملا، ليصل إجمالي عدد العاملين بها إلى 3340 فردا في 10 إصدارات صحفية ورقية. وترشح لمجلس الإدارة بمؤسسة دار التحرير 14 صحفيا، و13 إداريا، و10 عمال، وللجمعية العمومية ترشح 9 صحفيين، و11 إداريا، و10 "عمال".وتضم مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر 122 صحفيا، و358 إداريا، و361 من العمال، ليبلغ إجمالي العاملين بها 841 فردا. وترشح لعضوية مجلس الإدارة 7 صحفيين، و9 "إداريين"، و9 عمال، كما ترشح لعضوية الجمعية العمومية 6 "صحفيين"، و10 "إداريين"، و8 "عمال".وأكدت الهيئة - في بيان لها اليوم الأثنين- أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين.وراجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضمانًا لنزاهة وحيادية الانتخابات، كما يتم نقل أحداث اليوم الانتخابي لحظة بلحظة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة على موقع "فيس بوك".وكانت الانتخابات بمؤسسة الأهرام قد بدأت الخميس الموافق 5 مارس، ثم أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد 8 مارس، ثم دار التحرير ودار المعارف اليوم الثلاثاء 10 مارس، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس 12 مارس.وقررت الهيئة الوطنية للصحافة الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.وتتشكل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بقرار الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوًا هم: رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة، وستة أعضاء منتخبين؛ اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس الإدارة لستة أعضاء من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية لاستكمال التشكيل.وتُشكل الجمعيات العمومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من: رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر؛ اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.