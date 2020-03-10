انخفاض الذهب وسط مخاوف تفشي كورونا

انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، متراجعا عن قفزة حققها في الجلسة السابقة ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا الدولار والأصول الأعلى مخاطرة.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4%إلى 1656.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر2012 عند 1702.56 دولار أمس الاثنين بسبب مخاوف من الانتشار العالمي للمرض.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2502.99 دولار للأوقية بعد أن لامس مستوى قرب أقل سعر في شهر في الجلسة السابقة. وزادت الفضة 0.2% إلى 17.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.5% إلى 875.24 دولار للأوقية.