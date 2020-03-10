ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ369

أعلنت سويسرا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 369 حالة.وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى حالتين، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 76 عاما.يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.