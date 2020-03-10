ارتفاع ضحايا انهيار فندق الحجر الصحي بالصين لـ18 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في مقاطعة فوجيان شرقي الصين إلى 18 قتيلا، فيما يزال 12 شخصا في تعداد المفقودين.وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أنه تم انتشال 59 شخصا من تحت أنقاض الفندق صباح اليوم الثلاثاء، بينهم 18 قتيلا، موضحة أن الفندق كان به 80 شخصا استطاع 9 منهم الفرار وقت الانهيار، فيما حوصر 71 شخصا حينها.وانهار فندق "شينجيا" في حي "ليتشنغ" بمدينة "تشيوانتشو"، الذي افتتح عام 2018 والمخصص للحجر الصحي ويضم 80 غرفة، أوائل هذا الأسبوع، فيما أرسلت إدارة الإطفاء بالمقاطعة أكثر من 1000 رجل إطفاء إلى الموقع، بجانب 11 فريق بحث وإنقاذ و7 كلاب إنقاذ.وأظهرت التحقيقات الأولية أن مبنى الفندق كان خاضعا لأعمال ديكور عندما وقع الحادث، فيما ألقت الشرطة القبض على مالك الفندق.