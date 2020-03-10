البابا تواضروس يترأس صلاة الجناز على جثمان أسقف دير الأنبا بيشوي

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية؛ وبطريرك الكرازة المرقسية؛ منذ قليل، نظرة الوداع على جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.وترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة "تسبحة نصف الليل" على أن يترأس في الثانية عشر ظهر اليوم صلاة الجناز على جثمان الراحل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وكان قد وصل منذ قليل جثمان الأنبا صرابامون إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ لبدء صلوات القداس الإلهي بالدير قبيل ترأس البابا صلاة الجناز.وأنهى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ استعداداته لاستقبال جثمان الأنبا صرابامون.ووُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاوروس في 1937، وترهب في دير السريان العامر في 1959، ورُسم قسًا في 1963، ثم رقي قمصًا في 1967.ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 1973، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في مايو 1977.