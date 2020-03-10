كورونا يتفشى في سجون الدوحة وتهديدات بإضراب المساجين عن الطعام

هدد المساجين في سجون تميم بن حمد في قطر، بالإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة الصحية وقلة الرعاية الصحية مع انتشار فيروس كورونا في قطر، لا سيما وأن قطر قد أعلنت تعليق الدراسة، فضلا عن منع دخول المسافرين من 14 دولة تقريبًا، خوفا من تفشي الفيروس المميت.وكشفت مصادر لموقع المعارضة القطرية قطريليكس، أن المعتقلين في سجون تميم بدؤوا بالفعل إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على غياب الرعاية الصحية ولكن مع تفشي كورونا في البلاد قد تكون حياة المعتقلين في خطر كبير.وأشار الموقع القطري نقلا عن مصادره، وصل عدد المضربين عن الطعام إلى 11 شخصًا، وكانوا قد قرروا بدء الإضراب منذ الأحد الماضي، وذلك بعد اصابة أحد المعتقلين بحمى شديدة وسعال، فيما ارتدي أفراد الأمن أقنعة واقية ولكنهم لم ينقلوا المريض للحجر الصحي او الكشف عليه.