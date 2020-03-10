توجيهات «السيسى» بتوطين صناعة المركبات أهم ما تناولته الصحف

تناولت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات الهامة، على رأسها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بأهمية توطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وكذلك النشاط الدبلوماسي المصري الواسع بشأن سد النهضة.وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.ونقلت الصحف عن الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.وأشارت الصحف إلى أن الرئيس وجه بالشروع في اطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.وأوضحت الصحف أن الاجتماع تناول عرض مختلف محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلًا عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.وشهد الاجتماع عرض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.وفي متابعة للنشاط الدبلوماسي المصري، تناولت الصحف زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت وإعرابه خلال الزيارة عن تقدير مصر للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين،‬ وما تشهده من زخم فى شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال استقبال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي للوزير شكري، في إطار زيارته الحالية للكويت.ونقلت الصحف عن المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تصريحاته بأن الوزير شكري حرص على نقل تهاني رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لنظيره الكويتي على توليه المنصب والتمنيات له بالتوفيق في مهمته الحالية، واستعراض وزير الخارجية آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة والموقف الحالي بشأنها، مُثنيًا على الموقف العربي الداعم لمصر والذي عكسه الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتقدير مصر للموقف الكويتي المُساند لمصر في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الوزير شكري تطرق إلى أهم مجالات التعاون الثنائي المُشترك بين البلدين.من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي مساندة بلاده لمصر في كل ما يصون الأمن القومي والمصالح المصرية؛ بما في ذلك قضية سد النهضة، مُعربًا عن تطلُع الكويت للاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون مع مصر بما يعكس العلاقة المتميزة القائمة بين البلدين.وأضاف حافظ، أن الوزير شكري التقى كذلك بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث تطرّق اللقاء إلى التطور الملحوظ الذي تشهده أوجه العلاقات الثنائية وسبل دفعها قُدمًا إلى مجالات أرحب، فضلًا عن استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، كما تناول اللقاء مواقف البلدين إزاء أهم التحديات الإقليمية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.