تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ـ 3 ـ 2020

تعرف على أسعار الفاكهة اليوم

تعرف على أسعار جميع أنواع البرتقال

شهدت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الثلاثاء، 10 ـ 3 ـ 2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، إن هناك وفرة في المعروض من السلع الغذائية في الأسواق مما تسبب في استقرار الأسعار وتراجع البعض منها.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الطماطم والبطاطس شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب وفرة المعروض منها، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم وصلت إلى 3 جنيهات في بعض المناطق وتسجل سعر حتى 5 جنيهات في مناطق أخرى، في حين سجلت البطاطس سعر يبدأ من 3 جنيهات وحتى 6 جنيهات تختلف بحسب المنطقة.وأفاد «نجيب» بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضار والفواكه، ولن تشهد الأسواق أي تأثر بفيروس كورونا، على العكس سيشهد السوق حالة من الاستقرار وقد تشهد الموالح انخفاضًا بسبب عدم تصديرها للصين هذا العام بعد وقف استيراد الصين.وأشار عضو شعبة الخضار والفواكه، إلى أن أسعار الباذنجان البلدى سجلت سعر ما بين 3 ـ 5 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 ـ 5 جنيهات.وعن أسعار الكوسة فقد سجلت سعرًا يبدأ من 5 ـ 7 جنيهات، والخيار ما بين 4 ـ 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4 ـ 7 جنيهات.وأوضح أن أسعار الثوم سجلت سعرًا ما بين 7 ـ 11 جنيها، فيما سجلت الملوخية بين 4 ـ 6 جنيهات، والبسلة 8 ـ 10 جنيهات.بينما استقر سعر اللفت 1 ـ 1.5 جنيه، وسجل سعر البنجر بين 2 ـ 4 جنيهات.وأوضح نجيب، أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2 ـ 4 جنيهات، والسبانخ بين 4 ـ 5 جنيهات، فى حين تراوح سعر الكرنب بين 2 ـ 5 جنيهات.وأكد نجيب أن جميع الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرارً فى السوق بسبب زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف.وأفاد بأن أسعار الفاصوليا سجلت سعرًا يبدأ من 7 ـ 11 جنيها، وسعر كيلو البصل 3 ـ 6 جنيهات.أما عن أسعار الفاكهة، فسجلت استقرارًا ووفرة من المعروض أيضًا، حيث أشار إلى أن سعر الفراولة سجل بين 5 ـ 8 جنيهات، وسجل سعر الكانتلوب بين 3 ـ 6 جنيهات.وأوضح أن سعر الجوافة سجل بين 4 ـ 8 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 7 ـ 9 جنيهات.وعن أسعار البرتقال بأنواعه، أوضح أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 ـ 4.5 جنيه، في حين تراوحت أسعار البرتقال السكري بين 2.5 ـ 4.5 جنيه، والبرتقال أبوسرة بين 3.5 ـ 5 جنيه للكيلو.واستقر سعر اليوسفي ليسجل سعر يبدأ من 3 ـ 6 جنيه، في حين سجل سعر الليمون من 5 ـ 11 جنيه للكيلو.