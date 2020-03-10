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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ـ 3 ـ 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:34 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، مزيدًا من الانخفاض في الأسواق بسبب وفرة المعروض.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن سجلت مزيدًا من الانخفاض في أسعارها اليوم ضمن الانخفاض المتتالي منذ بداية الشهر الجاري، حتى وصلت إلى سعر 27 جنيهًا من المزرعة.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الدواجن وصل للمستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيهًا وحتى 33 جنيهًا يختلف بحسب المنطقة.

أسباب تراجع الأسعار للدواجن

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى تراجع الأسعار يرجع لعدة أسباب أهمها وفرة المعروض من السلع في الأسواق فضلا عن تراجع البورصات من الثروة الداجنة.

وأوضح أن أسعار الدواجن البلدي سجلت تراجع أيضًا، حيث تراوح سعرها من المزرعة 30 جنيهًا، في حين تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 34 إلى 36 جنيهًا.

وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، بأن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع إلى نحو مليار فرخة سنويا.

انخفاض في أسعار البيض

وعن أسعار البيض، فكشف السيد، أنها سجلت مزيد من الانخفاض في الأسواق حتى وصل سعر الكرتونة لنحو 26 جنيًا من المزرعة.

أما عن أسعار البيض للمستهلك فسجلت سعرًا يبدأ من 31 جنيًا وحتى 34 جنيهًا يختلف على حسب المنطقة.

تعرف علي أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت، أفاد عبد العزيز السيد، بأنها سجلت سعرًا يبدأ من 10 جنيهات وحتى 12 جنيهًا للكتكوت.

وأشار إلى أن الإنتاج المرتفع من الدواجن يعود بنسبة كبيرة إلى الإنتاج الداجني من الريف فضلا عن المزارع.

انتعاش في الأسواق قريبا

ولفت إلى أن السوق سيشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك ومن المقرر أن يبدأ المستهلكون في الاستعداد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا حاجة للاستيراد من الخارج، ولكن يتم استيراد اللحوم.

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