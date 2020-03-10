تعرف على أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ـ 3 ـ 2020

انخفاض في أسعار البيض

تعرف علي أسعار الكتاكيت

انتعاش في الأسواق قريبا

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، مزيدًا من الانخفاض في الأسواق بسبب وفرة المعروض.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن سجلت مزيدًا من الانخفاض في أسعارها اليوم ضمن الانخفاض المتتالي منذ بداية الشهر الجاري، حتى وصلت إلى سعر 27 جنيهًا من المزرعة.وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الدستور» أن أسعار الدواجن وصل للمستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيهًا وحتى 33 جنيهًا يختلف بحسب المنطقة.وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى تراجع الأسعار يرجع لعدة أسباب أهمها وفرة المعروض من السلع في الأسواق فضلا عن تراجع البورصات من الثروة الداجنة.وأوضح أن أسعار الدواجن البلدي سجلت تراجع أيضًا، حيث تراوح سعرها من المزرعة 30 جنيهًا، في حين تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 34 إلى 36 جنيهًا.وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، بأن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع إلى نحو مليار فرخة سنويا.وعن أسعار البيض، فكشف السيد، أنها سجلت مزيد من الانخفاض في الأسواق حتى وصل سعر الكرتونة لنحو 26 جنيًا من المزرعة.أما عن أسعار البيض للمستهلك فسجلت سعرًا يبدأ من 31 جنيًا وحتى 34 جنيهًا يختلف على حسب المنطقة.وعن أسعار الكتاكيت، أفاد عبد العزيز السيد، بأنها سجلت سعرًا يبدأ من 10 جنيهات وحتى 12 جنيهًا للكتكوت.وأشار إلى أن الإنتاج المرتفع من الدواجن يعود بنسبة كبيرة إلى الإنتاج الداجني من الريف فضلا عن المزارع.ولفت إلى أن السوق سيشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك ومن المقرر أن يبدأ المستهلكون في الاستعداد خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا حاجة للاستيراد من الخارج، ولكن يتم استيراد اللحوم.