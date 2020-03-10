البابا تواضروس يلقى نظرة الوداع على جثمان الأنبا صرابامون (صور)

ألقى، منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية؛ وبطريرك الكرازة المرقسية؛ نظرة الوداع على جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.وترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة تسبحة نصف الليل على أن يترأس في الثانية عشر ظهر اليوم صلاة الجناز على جثمان الراحل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الانبا بيشوى بوادى النطرون.وكان قد وصل منذ قليل جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون؛ إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لبدء صلوات القداس الإلهي بالدير قبيل ترأس البابا صلاة الجناز.وكان قد أنهى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ استعداداته لاستقبال جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.ووُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاوروس في ٢٢١ ١٩٣٧، وترهب في دير السريان العامر في ٨ ١٢ ١٩٥٩م، ورُسم قسًا في ٢٤ ٢ ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا فى٧٢٥ ١٩٦٧م.ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ١٧ـ ٦ ـ١٩٧٣، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧م.