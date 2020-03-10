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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب الكورونا... إلغاء الدورة التاسعة عشر لمهرجان سباقات الهجن العربية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:15 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، عن إلغاء فعاليات الدورة التاسعة عشر لمهرجان سباقات الهجن العربية السنوي لهذا العام، والذي كان مقرر له الانطلاق فى الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الشباب والرياضة والسياحة بمضمار السباق بصحراء قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي القرار تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات والاحتفالات ذات التجمعات الجماهيرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد.

وشدد بشارة، على توفير جميع المطهرات ومستلزمات التعقيم لتطهير وتعقيم جميع الأماكن والمؤسسات الخدمية ودور العبادة والمدارس والبنوك وكافة أماكن التجمعات، كما شدد على تعقيم جميع المساجد والكنائس قبل وبعد إقامة الصلوات والشعائر الدينية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين.

كما شدد على تعليق جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الإصابة بالمرض مع الأخذ فى الاعتبار تكثيف حملات التوعية الجماهيرية للمواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بالمرض والإرشادات الواجب اتباعها.

كان من المقرر أن يقام المهرجان على مدار يومين اليوم وغدًا، بمشاركة وفود عدد من الدول العربية والأفريقية والتي تشمل كلًا من: المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية والجزائر والمغرب وتونس والأردن، كما كان من المقرر أن تشارك فى السباق، محافظات، الإسماعيلية والسويس والشرقية وجنوب وشمال سيناء والوادى الجديد والقاهرة.

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