إعلان الطوارئ بالقاهرة الجديدة استعدادًا للأمطار

أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استعدادات المدينة لحالة الطوارئ بدءًا من يوم الخميس على مدار 72 ساعة المقبل، وذلك ظل توقعات بسقوط أمطار غزيرة في تلك الأيام.وأوضح «طلعت» أنه تم تنظيف وتسليك بالوعات صرف الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وكذلك تدعيم بعض الأماكن المنخفضة بالطرق، والتى تم رصدها خلال الأمطار السابقة، ببالوعات جديدة بأقطار كبيرة؛ بهدف استيعاب كميات مياه الأمطار وسحبها فى وقت أقل.وأكد رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتأكيد على جاهزية محطات روافع الصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها، وتأمين عمل (المولد الكهربائي) فى حالة انقطاع التيار الكهربائي.كما تم وضع خطة طوارئ، وتمركز شفاطات وسيارة السيول فى الأماكن الحرجة بالطرق من ليل يوم الأربعاء، استعدادًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوقعهم بتعرض جمهورية مصر العربية لسقوط أمطار شديدة تصل إلى السيول.