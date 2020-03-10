الغيطي: الانتهاء من تنفيذ «عداية نفقية» للصرف بالشروق

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عداية نفقية أسفل المحور الغربى ودون تأثر حركة المرور طوال فترة العمل.وأوضح أن «العداية» تعتبر إحدى المراحل الهامة بمشروع خط الطرد البديل قطر 1200 مم، ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومن ضمنها رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، والتى تستهدف رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف بالمدينة لتتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، وذلك بهدف المساهمة فى الاستفادة القصوى من المنظومة، فى ظل التغير المناخى الحالى وما يشهده من أمطار تصل لحد السيول.وأضاف «الغيطي»، فى تصريحات له، أن العداية عبارة عن نفق من المواسير الخرسانية بقطر (6م) وبطول (90م) وبعمق يزيد عن (13) متر، نُفذت بنظام الدفع النفقى الهيدروليكى ليتم تركيب خط الصرف قطر 1200 مم من خلال هذا النفق لإمكان عمل الصيانات المطلوبة بعد التشغيل.ولفت رئيس الجهاز إلى أن المشروع عبارة عن خط إضافي للخط القائم لنقل مياه الصرف واستيعاب التصرفات وتحقيق المرونة اللازمة وبطول 6 كم، يبدأ من رافع (3) حتى محطة المعالجة الثلاثية سعة 60 ألف م3يوم.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إنهاء خط مواسير قطر 1200 مم من الخرسانة سابقة الإجهاد بطول 5.8 كم، وكذلك غرف الدفع والاستقبال، ومن المتوقع دخوله الخدمة في 30 يونيو 2020، والذى سيكون من أهم المشروعات المستقبلية لمدينة الشروق.