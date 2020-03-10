مواعيد قطارات اليوم الثلاثاء المتجهة إلى المحافظات

تقدم "الدستور" خدمها لقراءها من خلال نشر مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء المتجهة إلى المحافظات.مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 996يقوم القطار من القاهرة الساعة 22:00، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 3:30.قطار رقم 90يتحرك القطار الساعة 22:15 من محطة سكة حديد مصر، ويصل محطته النهائية السد العالي الساعة 15:05.قطار رقم 2008:يبدأ القطار في التحرك الساعة 23:00 ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 11:45.قطار رقم 890:يبدأ تحرك القطار من القاهرة الساعة 23:30 ويصل محطته النهائية سوهاج الساعة 6:30.قطار رقم 1902:يقوم القطار في الساعة 12:20 من محطة مصر، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 13:30.قطار رقم 832:يبدأ القطار في التحرك الساعة 02:35، ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 17:40.قطار رقم 934يقوم القطار الساعة 1:10 من محطة القاهرة، ويصل المحطة النهائية الأقصر الساعة 11:00.مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 551يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35، ويصل المحطة النهائية، باسم المحطة القديمة الساعة 5:20.قطار رقم 531يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.قطار رقم 347:يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:15 من محط الحامول وينهي رحلته في طنطا الساعة 6:35.قطار رقم 119يقوم القطار الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل رحلته الأخيرة الساعة 7:50 بمحطة طنطا.قطار رقم 535يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل محطته الأخيرة في طنطا الساعة 9:10.قطار رقم 537يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة 9:45.قطار رقم 539يبدأ القطار في التحرك الساعة 7:20 من القاهرة وينهي رحلته في محطة الحامول، ويقوم بعد ذلك برقم اخر متجهاً لمحطة كفر الزيات.مواعيد قطارات الإسكندريةقطار رقم 903 يقوم الساعة 7:30 صباحًا من القاهرة، و901 الذي ينطلق الساعة 9:30 صباحًا، وقطار رقم و1109 الساعة الذي يتحرك 9:45 صباحًا.وتضم قائمة القطارات أيضًا 911 الذي يقوم الساعة 11:20 صباحًا، وقطارات 913 الذي يقوم الساعة 1:45 ظهرا، وتضم قائمة القطارات أيضًا، 919 الساعة ويتحرك 4:05 عصرًا.ويقوم قطار 915 الساعة 4:20 عصرًا، وقطار رقم 923 وتسير رحلته الساعة 5:30 عصرًا، و 925 الساعة 6:30 مساءً، و921 الساعة 7:05 مساء و931 الساعة 9:45م، 935 الساعة 11:35 مساءً.