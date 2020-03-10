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محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد قطارات اليوم الثلاثاء المتجهة إلى المحافظات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:54 ص
مواعيد قطارات اليوم
مواعيد قطارات اليوم
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تقدم "الدستور" خدمها لقراءها من خلال نشر مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء المتجهة إلى المحافظات.

مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 996
يقوم القطار من القاهرة الساعة 22:00، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 3:30.

قطار رقم 90
يتحرك القطار الساعة 22:15 من محطة سكة حديد مصر، ويصل محطته النهائية السد العالي الساعة 15:05.

قطار رقم 2008:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 23:00 ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 11:45.

قطار رقم 890:
يبدأ تحرك القطار من القاهرة الساعة 23:30 ويصل محطته النهائية سوهاج الساعة 6:30.

قطار رقم 1902:
يقوم القطار في الساعة 12:20 من محطة مصر، ويصل محطته النهائية أسوان الساعة 13:30.

قطار رقم 832:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 02:35، ويصل المحطة النهائية أسوان الساعة 17:40.

قطار رقم 934
يقوم القطار الساعة 1:10 من محطة القاهرة، ويصل المحطة النهائية الأقصر الساعة 11:00.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 551
يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 4:35، ويصل المحطة النهائية، باسم المحطة القديمة الساعة 5:20.

قطار رقم 531
يقوم القطار من محطة منوف الساعة 4:00 ويصل المحطة النهائية طنطا الساعة 5:10.

قطار رقم 347:
يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:15 من محط الحامول وينهي رحلته في طنطا الساعة 6:35.

قطار رقم 119
يقوم القطار الساعة 5:00 من القاهرة، ويصل رحلته الأخيرة الساعة 7:50 بمحطة طنطا.

قطار رقم 535
يبدأ القطار في التحرك الساعة 5:20 من القاهرة ويصل محطته الأخيرة في طنطا الساعة 9:10.

قطار رقم 537
يقوم القطار الساعة 6:00 من القاهرة ويصل المحطة النهائية في طنطا الساعة 9:45.

قطار رقم 539
يبدأ القطار في التحرك الساعة 7:20 من القاهرة وينهي رحلته في محطة الحامول، ويقوم بعد ذلك برقم اخر متجهاً لمحطة كفر الزيات.

مواعيد قطارات الإسكندرية
قطار رقم 903 يقوم الساعة 7:30 صباحًا من القاهرة، و901 الذي ينطلق الساعة 9:30 صباحًا، وقطار رقم و1109 الساعة الذي يتحرك 9:45 صباحًا.

وتضم قائمة القطارات أيضًا 911 الذي يقوم الساعة 11:20 صباحًا، وقطارات 913 الذي يقوم الساعة 1:45 ظهرا، وتضم قائمة القطارات أيضًا، 919 الساعة ويتحرك 4:05 عصرًا.

ويقوم قطار 915 الساعة 4:20 عصرًا، وقطار رقم 923 وتسير رحلته الساعة 5:30 عصرًا، و 925 الساعة 6:30 مساءً، و921 الساعة 7:05 مساء و931 الساعة 9:45م، 935 الساعة 11:35 مساءً.

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