الصين تسجل 17 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، منذ قليل، وفاة 17 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما أصيب 19 شخصًا آخرين.وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس الإثنين، التبرع بـ 20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية؛ لدعمها في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تفشي الفيروس القاتل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن التبرعات تهدف كذلك إلى مساعدة الدول النامية على تحسين قدراتها على الاستجابة المتعلقة بمكافحة الفيروس، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.وتراجعت صادرات الصين خلال أول شهرين من العام الحالي على خلفية انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19) وتمديد عطلة رأس السنة القمرية كجزء من جهود احتواء الفيروس.وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن الصادرات خلال أول شهرين من العام تراجعت بنسبة 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت الصادرات قد زادت في الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 7.9% سنويا.