المغرب تعلق رحلاتها من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

أعلنت المغرب تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا، حسبما أوردت قناة العربية في خبر عاجل لها.وكان قد أعلنت شركة الخطوط المغربية أمس تعليق رحلاتها بشكل مؤقت، نحو ميلانو والبندقية في إيطاليا.جاء هذا إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على المدينتين بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا.وأوضح بيان الخطوط المغربية أن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ، الأحد، وأن الرحلات ستستأنف بداية أبريل/نيسان المقبل.كانت الشركة قد علقت رحلات الطيران في وقت سابق، في يناير/كانون الثاني، إلى بكين.وبلغ عدد الحالات التي جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في المغرب حتى الآن 57 حالة، تأكد إصابة حالتين منها.