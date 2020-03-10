مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر والعواصم العربية
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:51 ص
في خدمة جديدة للقراء تقدم "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولاً: مواقيت الصلاة بمحافظات مصر:
مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06 ص
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:01
ميعاد صلاة العشاء 7:17
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:49 ص
توقيت صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:33
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:40
توقيت صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 57: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة اليوم فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:34 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م
مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:10
ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
مكة
موعد صلاة الفجر 5:14 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
ميعاد صلاة العشاء 7:41 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:13 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
توقيت صلاة العشاء 7:42 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:30
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 5:48
موعد صلاة العشاء 7:02 م
مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:15 ص
توقيت صلاة الظهر 12:33 م
موعد صلاة العصر 3:57 م
توقيت صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م
مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:15 ص
توقيت صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 3:59 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:52
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
ميعاد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 5:54 م
مواقيت صلاة العشاء 7:10 م
أولاً: مواقيت الصلاة بمحافظات مصر:
مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06 ص
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:01
ميعاد صلاة العشاء 7:17
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:49 ص
توقيت صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:33
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م
مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:40
توقيت صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 57: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة اليوم فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:34 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م
مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:10
ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
مكة
موعد صلاة الفجر 5:14 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
ميعاد صلاة العشاء 7:41 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:13 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 3:55 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
توقيت صلاة العشاء 7:42 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:04 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:30
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 5:48
موعد صلاة العشاء 7:02 م
مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:15 ص
توقيت صلاة الظهر 12:33 م
موعد صلاة العصر 3:57 م
توقيت صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م
مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:15 ص
توقيت صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 3:59 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:52
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
ميعاد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 5:54 م
مواقيت صلاة العشاء 7:10 م