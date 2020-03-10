مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر والعواصم العربية

في خدمة جديدة للقراء تقدم "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.أولاً: مواقيت الصلاة بمحافظات مصر:مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرةموعد صلاه الفجر 4:45 صتوقيت صلاة الظهر 12:06 صميعاد صلاة العصر 3:28موعد صلاة المغرب 6:01ميعاد صلاة العشاء 7:17مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندريةموعد صلاة الفجر 4:49 صتوقيت صلاة الظهر 12:11موعد صلاة العصر 3:33توقيت صلاة المغرب 6:05 مموعد صلاة العشاء 7:23 ممواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 4:40توقيت صلاة الظهر 12:02 مموعد صلاة العصر 3:24 مميعاد صلاة المغرب 57: 5 متوقيت صلاة العشاء 7:14 ممواقيت الصلاة اليوم فى شرم الشيخموعد صلاة الفجر 4:34 صتوقيت صلاة الظهر 11:54موعد صلاة العصر 3:17توقيت صلاة المغرب 5:50 مموعد صلاة العشاء 7:04 ممواقيت الصلاة اليوم فى أسوانموعد صلاة الفجر 4:41 صتوقيت صلاة الظهر 12:00 صموعد صلاة العصر 3:23 متوقيت صلاة المغرب 5:57 مموعد صلاة العشاء 7:10ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:مكةموعد صلاة الفجر 5:14 صتوقيت صلاة الظهر 12:32 مموعد صلاة العصر 3:55 مموعد صلاة المغرب 6:32 مميعاد صلاة العشاء 7:41 مالمدينة المنورةموعد صلاة الفجر 5:13 صتوقيت صلاة الظهر 12:32 مموعد صلاة العصر 3:55 مموعد صلاة المغرب 6:32 متوقيت صلاة العشاء 7:42 مالرياضموعد صلاة الفجر 4:45 صتوقيت صلاة الظهر 12:04 صموعد صلاة العصر 3:27 مميعاد صلاة المغرب 6:04 مموعد صلاة العشاء 7:14 ممواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 4:30توقيت صلاة الظهر 11:51 مميعاد صلاة العصر 3:13 مموعد صلاة المغرب 5:48موعد صلاة العشاء 7:02 ممواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىموعد صلاة الفجر 5:15 صتوقيت صلاة الظهر 12:33 مموعد صلاة العصر 3:57 متوقيت صلاة المغرب 6:30 مموعد صلاة العشاء 7:43 ممواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 5:15 صتوقيت صلاة الظهر 12:38 مموعد صلاة العصر 3:59 متوقيت صلاة المغرب 6:32 مموعد صلاة العشاء 7:52مواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 4:38 صموعد صلاة الظهر 11:59 صميعاد صلاة العصر 3:22 متوقيت صلاة المغرب 5:54 ممواقيت صلاة العشاء 7:10 م