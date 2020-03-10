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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:51 ص
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
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في خدمة جديدة للقراء تقدم "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولاً: مواقيت الصلاة بمحافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06 ص

ميعاد صلاة العصر 3:28

موعد صلاة المغرب 6:01

ميعاد صلاة العشاء 7:17


مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:49 ص

توقيت صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:33

توقيت صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م


مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:40

توقيت صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

ميعاد صلاة المغرب 57: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:14 م


مواقيت الصلاة اليوم فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:34 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م


مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:41 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:10


ثانيًا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

مكة
موعد صلاة الفجر 5:14 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:32 م

ميعاد صلاة العشاء 7:41 م

المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:13 ص

توقيت صلاة الظهر 12:32 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:32 م

توقيت صلاة العشاء 7:42 م

الرياض
موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:30

توقيت صلاة الظهر 11:51 م

ميعاد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:48

موعد صلاة العشاء 7:02 م


مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:15 ص

توقيت صلاة الظهر 12:33 م

موعد صلاة العصر 3:57 م

توقيت صلاة المغرب 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م


مواقيت الصلاة اليوم بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:15 ص

توقيت صلاة الظهر 12:38 م

موعد صلاة العصر 3:59 م

توقيت صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:52

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

ميعاد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 5:54 م

مواقيت صلاة العشاء 7:10 م

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