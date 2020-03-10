«الصحفيين» تعلق الأنشطة الجماعية وتتخذ إجراءات احترازية بالمبنى

أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التى تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس «كورونا»، وكذلك تماشيا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن.وقال «شبانة»، خلال تصريحات له، إنه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى.وأضاف السكرتير العام أن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية، كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا؛ للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.