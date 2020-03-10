الاشتباه في إصابة قائد بالجيش الأمريكي بـ«كورونا»

يخضع الفريق كريستوفر كافولي، قائد الجيش الأمريكي في أوروبا، للفحص؛ للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا.وذكر الجيش الأمريكي، في بيان له، أن «كافولي» وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة، ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس القاتل.وأوضح البيان أن قائد الجيش الأمريكي في أوروبا يمارس حاليا «المراقبة الذاتية» ويقوم بمهماته العملية عن بعد.وقال مسئول أمريكي، بحسب وكالة «رويترز»، إن المؤتمر الذي ربما أصيب خلاله كافولي، عقد في مدينة ويسبادين الألمانية الأسبوع الماضي وجرى بمشاركة قادة قوات برية لعدد من الدول، مشيرًا إلى أن أحد المشاركين في هذا المؤتمر، أكد إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.