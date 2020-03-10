بنس ينفى علمه بخضوع ترامب لفحص كورونا

نفى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمس الإثنين، علمه بخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقربين من الرئيس، أنهم خالطوا أناسًا تبين لاحقًا أنهم مصابون بالفيروس.وأشار بنس إلى أنه شخصيًا لم يخضع لفحص كورونا.وفي وقت سابق، أعلن مايك بنس أن مخاطر كورونا بالنسبة للأمريكيين لا تزال منخفضة.وأضاف ‏بنس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنجتمع مع قطاعات الصحة لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.وأكد ‏بنس، أنه يتم إخلاء ركاب السفينة الأمريكية الموبوءة وتقديم الرعاية الصحية لهم.