وزير قطاع الأعمال: نعمل على إنتاج ملابس قطنية تحمل ماركة مصرية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن، الوزارة تخطط الانتهاء من تصنيع منتج نهائي من القطن المصري قبل الصيف المقبل لتصديره للخارج، موضحا أنه يتم الآن العمل على إنتاج ملابس قطنية من القطن تحمل ماركة مصرية مثل القمصان والفوط للعمل على تسويقه خارجيا في المدن الكبرى.وأضاف توفيق في لقاء له مع برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث أن محالج القطن أحد أسباب انخفاض الطلب على القطن المصري.وأوضح أنه خلال عامين سيكون لدينا 6 محالج جديدة للقطن المصري.وأكد أن الطلب على القطن المصري انخفض لصالح القطن الأمريكي طويل التيلة مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في محلج الفيوم لإنتاج قطن عالى القيمة.وتابع: عرضنا 21 ألف متر على الصندوق السيادي في الأقصر في مكان متميز للترويج لها وقدمنا 4 فرص للصندوق تتضمن مشروعات سياحية وتربية الحيوانات والصناعات الغذائية.وأوضح أن الصندوق هو من يعمل كمروج للاستثمار في مشروعات الحكومة.