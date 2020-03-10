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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة الأنبا صرابامون

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:03 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
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يتراس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات جناز الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، اليوم الثلاثاء، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وكان قد أنهى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ استعداداته لاستقبال جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ونعى مجمع دير القديس الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون وبرية شيهيت للكنيسة القبطية وشعبها في مصر والخارج أباهم الروحي ومدبرهم مثلث الرحمات الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية، فجر الأحد، عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا، بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

ووُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاورس في ٢٢١ ١٩٣٧، وترهب في دير السريان العامر في ٨ ١٢ ١٩٥٩م، ورُسم قسًا في ٢٤ ٢ ١٩٦٣م ثم رقي قمصًا فى٧٢٥ ١٩٦٧م.

ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ١٧ـ ٦ ـ١٩٧٣، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧م.

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