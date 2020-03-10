رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 25 من عناصر داعش فى العراق

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:44 ص
جريدة الدستور
طباعة
أكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 25 إرهابيًا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 9 أنفاق تابعة لهم في منطقة قرة جوغ الجبلية شمالي البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الأمن العراقي في بيان قوله إنه:"بعد العمليات الناجحة في منطقة الخانوكة بتلال حمرين يستمر أبطال الجهاز في ملاحقة عصابات داعش الإرهابي".

وجاء في البيان أن أفراد الجهاز نفذوا "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في منطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، واشتبكت مع العصابات الإرهابية، منذ فجر الأمس وحتى فجر اليوم، مع ضربات جوية متلاحقة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 25 إرهابيا وتدمير 9 أنفاق، فضلا عن معسكر للتدريب".

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تنفي وجود إعصار سيضرب البلاد قريبًا

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

مصادر: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وتعقيم فندق بجوار المطار

أمطار وعواصف وسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (فيديو)

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

وصول 3 مصريين مصابين بـ«كورونا» إلى منطقة العزل في النجيلة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

بث مباشر.. القمر البدر العملاق يزين سماء مصر والوطن العربي

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في إسبانيا هذا الأسبوع

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال حمدوك
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
المزيد

الثقافة

معرض كتاب الدقي يناقش حياة الشاعر عبدالرحيم منصور (صور)

«انفراجة الباب»: استقرار الحالة الصحية للروائى محمد جبريل

عرض «المايسترو» على مسرح قصر ثقافة السلام

«الحماية المدنية وأعمال الإطفاء».. برنامج تدريبى بقصور الثقافة‬