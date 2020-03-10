«الخارجية» تكشف حقيقة استتئناف الرحلات بين مصر والسعودية

كشفت وزارة الخارجية المصرية حقيقة استئناف الرحلات الجوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها: "فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي ١٠ و١١ مارس الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين".وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة والقاهرة بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 مارس، وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.وأضافت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.