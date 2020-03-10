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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيد الاختبار.. أمريكا تعلن التوصل للقاح «كورونا»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل شركات الأدوية الأمريكية، إلى لقاح جديد لعلاج فيروس «كورونا» القاتل.

وأكد «بنس»، خلال مرتمر صحفي له منذ قليل، أن شركات الأدوية بدأت في اختبارات اللقاح، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من شفاء 25 طفلًا بولاية كاليفورنيا.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أن مخاطر الفيروس بالنسبة للأمريكيين لا تزال منخفضة، كما أن البحث مستمر في جهود مكافحة انتشاره.

وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة «جرانت» بولاية «واشنطن» الأمريكية، صباح الإثنين، عن وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا» الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 22 حالة.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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