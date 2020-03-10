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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 3 مصريين مصابين بـ«كورونا» إلى منطقة العزل في النجيلة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:16 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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استقبل مستشفى النجيلة المركزي، المخصص للحجر الصحي بمرسى مطروح، منذ قليل، 3 مصريين حاملين لفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة، مساء الإثنين، اكتشاف حالات جديدة مصابة.

وفور وصول المصابين الجدد إلى «منطقة العزل» بالنجيلة تم وضعهم في الغرف المعقمة والمخصصة لهم، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة وإجراء بعض التحاليل والآشعة وتسليمهم وجبات العشاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان إعلامي مساء الإثنين، اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، من بينهم سيدة أجنبية، حيث جاء ذلك بعد فحص جميع المخالطين للحالات المصابة من قبل الفرق الوقائية بالوزارة، كما أثبتت التحاليل سلبية نتائج 20 شخصًا بعد تلقيهم الرعاية الكاملة بمستشفى النجيله المركزي.

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