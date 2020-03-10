العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على شخصين مقتولين بطلقات نارية داخل سيارة ملاكى بمنطقة عزبة الباجو بطوخ، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ لاتخاذ اللازم.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بالعثور على سيارة ملاكى يستقلها شخصان مقتولان بطلقات نارية في أنحاء الجسم على طريق (كفر الجمال – برشوم).وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين أن السيارة ملاكى غير مبلغ بسرقتها، وأن الجثتين لشخصين هما «م. ز. س»، 28 سنة، من القناطر الخيرية، و«م. ع. ك»، 33 سنة، من أجهور الكبرى.وبمناظرة الجثتين تبين أن كلا منهما به طلقات نارية في الرأس والصدر وأنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى والتحفظ على السيارة، ومن ثم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.