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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:42 ص
تصوير: محمود عبد الناصر
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