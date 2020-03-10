شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

استغل وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الإعلان عن انفصال الفنانة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في الربط بينها وبين قصة حبها للفنان أحمد العوضي.وقال "عبد العزيز"، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا على أنباء انفصال أنغام: "شيء طبيعي ومؤكد.. أصغر منك هيستفيد وهيمشي".وكان وائل عبدالعزيز، قد انتقد شقيقته في رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وذلك بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وطالبها بالكشف عن طبيعتها، خاصة لفارق العمر بينهما، مؤكدًا أنه يستغلها خاصة بعد السيارة التي تلاقها هدية منها.يذكر أن فارق العمر بين الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم 11 عامًا، بينما فارق العمر بين الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي 8 سنوات.