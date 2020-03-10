طارق شوقى: السوشيال ميديا لا تحرك التعليم فى مصر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن السوشيال ميديا لا تحرك التعيلم في مصر، أو بناء على ما يطلبه المستمعون وإلى الآن لا يوجد هناك ما يستدعي القلق.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أننا لن ننتظر حتى يقع الخطر، لأنه يوجد إدارة أزمات كبرى في الوزارة، وإنما الضغط الذي يمارس لأهداف محددة بعض الناس تريد تقليل القلق والبعض يبحث عن الراحة.وأكد أنه في حالة اضطرت الوزارة لتعليق الدراسة لأسباب خارجة عن إرادتها فإن الطالب يستوفي المتطلبات التعليمية لأنها لن تكون اجازة محسوبة كما يتخيل البعض وهذه المطالب العبثية لن نلتفت إليها ولن نلغي أي شيء من المناهج ومن يريد أن يتعلم يتعلم.وأوضح أنه إذا تأخرنا شهرين لن نأخذ أجازة ولن تكون أجازة مفتوحة ومن يطلب ذلك لابد أن يكون له ثمن وإذا طالت فترة الوقف فإن الدراسة ستكون ممتدة في الصيف ولن ينتهي العام الدراسي، وليس وارد حتى هذه اللحظة تعليق الدراسة، فيوجد دول علقت الدراسة كل دولة تأخذ الذي يناسب لها والبرازيل والهند وبعض الدول الأجنبية لم تعلق الدراسة.وأشار إلى أن الكورونا تأتي في أي وقت ولا علاقة لها بالمدارس كل الإجراءات الوقائية يتم التعامل بها في المدارس وعلى الأهالي أن تطمئن أن هناك عيون ساهرة على راحة اولادهم.وعن الانتقادات والسخرية من إجراء الفصل بين كل طالب وأخر بمتر، قال إن هناك أكثر من 20 إجراء احترازي، تم إرسالهم بالتعاون مع وزارة الصحة لكل المدارس فتركوا كل النصائح وسخروا من قصة المتر رغم أنه يتوفر في بعض المدارس، بهدف التنمر والاجتزاء.وتابع أن، الدعوات بالغاء جزء من المنهج لن يتم لأنها متطلبات تعليمية سيدرسها الطفل وهذا قرار العاملين بالتعليم وليس قرار متلقي التعليم، والمطالبة باحتساب نمر الأطفال بشكل معين، كل هذه مطالب قبل كورونا لأن هناك مصالح أخرى تتحرك في وسط الأشياء الطبيعية، ولكن على كل الأباء أن هذه الطلبات قد تكلفك سنة من عمر ابنك أو بنتك خاصة أنه لا يوجد سبب يستدعي ذلك، ولن ينتج عنه سوى حالة أكبر من الهلع كأنك تقول للعالم أن لدينا وباء وسيؤثر ذلك على الاقتصاد والسياحة وغيرها.