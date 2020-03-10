«أبوبكر» للحكومة: الناس خائفون من «كورونا».. اعذروهم

طالب الإعلامى خالد أبوبكر، وزارة التربية والتعليم بتعقيم المدارس لطمأنة أولياء الأمور على صحة أولادهم، مشيرًا إلى أن ذلك يكون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمختلف الوزارات.وأضاف «أبوبكر»، ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» أنه يجب كذلك على وزارة الأوقاف كشف إجراءات التعقيم فى الأبنية التابعة لها، مثلما فعل مجلس النواب ووزارة النقل، حيث قامت بعمليات تعقيم لوسائل المواصلات العامة.وأكد أنه «يجب على الجميع إظهار أعماله فى هذا الصدد حتى يكون هناك نوع من الاطمئنان»، متابعًا: «واعذروا الناس لأنهم مش متعودين على كده وما شافوش كورونا قبل كده».