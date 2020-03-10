سمير فرج: سيناء عادت لنا بالتنمية

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن تأمين سيناء يأتى عن طريق التنمية، ولا تستطيع جيوش العالم تأمينها بدون ذلك، مشيرًا إلى أن سيناء عادت لنا وارتبطت بالوطن الأم عن طريق إنشاء الطرق والأنفاق التى سهلت الحركة وربطتها فعليًا بباقي الإقليم.وأضاف «فرج»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لأول مرة بدأ توطين عرب سيناء فى مناطق محددة، وبدأ إدخال مدرس الثانوي فى سيناء، لزيادة الانتماء إلى البلد.وتابع: «لأول مرة تشهد بحيرة البردويل تطهيرًا وتطويرًا، حيث تحتوى على أغنى وأغلى أنواع الأسماك فى العالم»، مشيرًا إلى أن كل هذا يفتح أسواق عمل لأبناء سيناء ويزيد الانتماء.ووجه «فرج» رسالة لشباب مصر قائلًا: «خذوا العظة من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأنتم لستم أقل من الشهداء».