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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف تعلن تفاصيل اختبارات مبادرتى الاستشارى وتأهيل الشباب

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:32 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ صباح غد الثلاثاء عقد الاختبارات التحريرية للشباب الذين تقدموا بأوراقهم في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب، إذ بلغ العدد النهائي للمتأهلين لهذه المرحلة 684 شاب فتاة، من أصل 750 قدموا أوراقهم خلال فترة تلقيها التي بدأت من 18 فبراير الماضي واختتمت الخميس الماضي.

وتيسيرا على الشباب المتقدم للاختبارات فإن المحافظة حددت مجموعة من القواعد العامة والاشتراطات الواجب مراعاتها عند أداء "الاختبار البالغ مدته ساعتان" والتي تضمنت: أن يكون إثبات الدخول والحضور بالبطاقة الشخصية وطبقا للمسلسل الكودي الذي تم تقديمه بالملف "A50 على سبيل المثال"، وأن يوقع الممتحن في كشوف الحضور والانصراف، على أن يتم تدوين الإجابة بالقلم الجاف الأزرق في نفس ورقة الأسئلة، وأن تتم كتابة البيانات الشخصية باللغة العربية بالقلم الجاف الأزرق والأسود فقط، مع قيام الممتحن بالإجابة على السؤال مرة واحدة فقط، وفي حال كتابة أكثر من إجابة يتم خصم درجة السؤال بالكامل، ويُحظر حيازة أية أوراق أو متعلقات شخصية داخل لجنة الاختبار.

وكانت المحافظة قد أعلنت في وقت سابق عن عقد اختبارات تحريرية Intelligence Quotient وpsychometric لقياس مهارات ونسبة الذكاء العام، بعد أن تم تقسيم المتقدمين المتأهلين لهذه المرحلة إلى 6 مجموعات يتم اختبارها تحريرًا على مدار 3 أيام متتالية، بواقع مجموعتين في اليوم الواحد على فترتين لكل مجموعة فترة مخصصة لها، بحيث تبدأ الاختبارات غدا الثلاثاء بالمجموعتين، الأولى من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا والثانية من 12 ظهرًا حتى 2 عصرًا بالدور الأرضي بمبنى ديوان عام المحافظة.

فيما تحدد يوم الأربعاء 11 مارس موعدًا لاختبار مجموعتين أخريتين وهما: المجموعة الثالثة من 10 صباحا حتى 12 ظهر، والمجموعة الرابعة من 12 ظهرا حتى 2 عصرا، على أن تختتم الاختبارات بالمجموعتين الخامسة والسادسة يوم الخميس 12 مارس الجاري، بحيث تكون المجموعة الخامسة في الفترة الأولى من 10 صباحًا حتى 12 ظهرا، والمجموعة السادسة في الفترة الثانية من 12 ظهرا حتى 2 ظهرا.

كما تجدد محافظة بنى سويف مطالبتها للمتقدمين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مع أهمية التزام كل بمجموعته، حيث لن يسمح بخلاف ذلك.

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