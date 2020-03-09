اللواء سمير فرج يكشف سبب إعدام هشام عشماوي شنقًا

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الإرهابي هشام عشماوي عميل لم يعرف طعم مياه النيل، ومصر أخذت حقها رغم انه كان هاربًا خارج حدودها، وحوكم أمام محكمة مدنية وأعدم شنقًا وليس رميًا بالرصاص.وأضاف فرج خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن سبب إعدام عشماوي شنقا وليس رميا بالرصاص، أن الطريقة الأخيرة تستخدم للعسكريين.وتابع أن إعدام عشماوي، كان بردا على أسر الشهداء جميعهم، مؤكدًا أن مصر لا تترك حقها ولا ثأرها أبدًا، مع أولادها ولا شهدائها، كما تهتم القوات المسلحة بأسر الشهداء وتخصص لهم مناسبات مستمرة للاجتماع بهم والاحتفال معه.