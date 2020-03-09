مصادر: أخذ عينات من عمال الفندق المجاور لمطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة أنه تم أخذ عينات من كافة العاملين بالفندق المجاور لمطار القاهرة الدولي، الذي اكتُشف به 3 حالات إيجابية لفيروس «كورونا»، بسبب مخالطتهم لسائح كندي أعلنت وزارة الصحة عن إصابته في وقت سابق.ونفت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» ما يشاع حول إغلاق الفندق، موضحة أن العاملين عادوا إلى منازلهم بعد فحصهم، وأن الفندق مفتوح لاستقبال السائحين وليس هناك ما يدعو للقلق، كما أن كافة العاملين في الشفتات المسائية متواجدين حاليا داخله.