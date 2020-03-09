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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بث مباشر.. القمر البدر العملاق يزين سماء مصر والوطن العربي

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:02 م
القمر البدر
القمر البدر
الدستور
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تشهد سماء مصر والمنطقة العربية، الآن، القمر البدر العملاق الثاني من 4 سيشهدها عام 2020، حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر وأكثر إضاءة قليلا مقارنة بالمعتاد. 

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، في بيان على صفحتها بموقع "فيس بوك"، إن البدر العملاق سيظهر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء، وسيلاحظ أن حجم القمر الظاهري أثناء شروقه سيكون "ضخما"، وهو مجرد خداع بصري يحدث شهريا ولا علاقة له بما إذا كان القمر قريبا من الأرض أو بعيدا عنها.

وأوضحت الجمعية أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه هو لون حقيقي، حيث إن الغلاف الجوي للأرض يعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل، والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأضافت، أن البدر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 8:48 مساء بتوقيت السعودية (5:48 مساء بتوقيت جرينتش)، وهو توقيت مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

ويطلق وصف "القمر العملاق" على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض"، ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357.399 كيلومتر.

وكانت أول ظاهرة للقمر العملاق هذا العام في يناير، وتشهد السماء اليوم الظهور الثاني، وتتبقى مرتان خلال هذا العام.

إن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض"، ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، وفى حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357.399 كيلومتر.

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