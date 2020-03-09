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الثقافة

معرض كتاب الدقي يناقش حياة الشاعر عبدالرحيم منصور (صور)

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:05 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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استضاف معرض كتاب الدقي المخفض، بفيلا «إبداع»، احتفالية للشاعر الراحل عبدالرحيم منصور، وذلك بحضور مي منصور وشامة منصور ابنتا شقيقه.

وأدار الاحتفالية الدكتور علي ماهر، وتحدثت «مي» ابنة شقيق الشاعر الراحل، ونجلا الشاعر الكبير أحمد منيب، وذلك بحضور عدد من الكتاب والمبدعين، منهم الشاعر أحمد الجعفري، والمخرج إسماعيل الششيني، وغيرهم.

وقالت مي منصور: إن «عبقرية الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور كانت تكمن في بساطته وسهولة توصيله للكلمة، وأن هناك الكثير من الأغاني وليدة مواقف حقيقية».

وذكرت أن هناك مقالا لتوفيق الحكيم كان سببا في أغنية من أغاني منصور، حينها اتصل به الحكيم والتقاه في مكتبه وقال له «أنا قرأ مقالي النخبة، وبسببك سيسمع الكثيرون هذه الأغنية».

وأضافت: «عبدالرحيم منصور كانت له جملة ينطقها بتلقائية وهي كلمة (الحياة للحياة)، وتناقلها الكثيرون من أصدقائه ودخلت في إحدى أغانيه أيضًا، وبعد ذلك لقبه أصحابه بكلمة (حيمو) والحياة للحياة واقترنت باسمه».

ونوهت «منصور» بأن بليغ حمدي له صولات وجولات مع عبدالرحيم منصور، وأنه بالإضافة إلى الفنانة وردة شكلوا تعبيرا رائعا عن الصعيد وناسه، بالكلمة لعبدالرحيم واللحن لبليغ والصوت لوردة.

وعن أحلام «منصور» قالت «مي»: «إن عبد الرحيم منصور كان يتمنى أن تصل كلمته للجميع على اختلافهم، للنخبوي، والعادي، ورجل الشارع، والفلاح وكل أطياف المجتمع».

وعن تجميع الأعمال الكاملة لعبد الرحيم منصور قالت مي: «إن هناك ديوانا كاملا نشر وسحب من السوق وأنها تعبت بقوة أثناء جمعها الأعمال الكاملة، وارتحلت إلى كل مكان توجد به قصيدة لعبد الرحيم منصور، ولكن في الأخير صدرت الأعمال الكاملة بصورة تليق».

وأكدت «مي» أن عبدالرحيم منصور لم يأخذ حقه إعلاميًا وأن كان قد حصل على الكثير إنسانيا بمحبة الناس له وقدرته على النفاذ إلى قلوبهم.

وعن آخر لحظاته قالت: «في آخر ليلة تحدث مع إخوته وسلم عليهم واحدًا واحدًا، ونزل ليسهر مع بليغ، وحرص على أن يسمع صوت إخوته الخمس وكانوا مندهشين ورجع من سهرة بليغ وتوفى بأزمة قلبية».

يذكر أن معرض الكتاب المخفض بالدقي والمقام حاليا بفيلا إبداع كان قد اختار الشاعر الراحل ليكون شخصية المعرض لهذا العام.

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