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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: «لو منحنا الطلاب إجازة الآن سنعوضها في نهاية العام»

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:03 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة حتى الآن لم تصدر أي قرارات بتعليق الدراسة في المدارس.

وأضاف الوزير في تصريحات له مع الإعلامي عبر أديب عبر برنامج الحكاية، أن الدولة ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب برأي جماعي من كل أجهزة الدولة.

وأوضح وزير التعليم: "إذا اضطرت الدولة في أي وقت لتعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي مثلما يطالب المصريون الآن، فنحن نؤكد أن هذا لن يعني منح الطلاب إجازة باقي العام الدراسي الحالي".

وتابع: "ماحدش هاينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة من المناهج ولن ينجح أحد بدون استكمال متطلبات النجاح".

واستكمل: "لو منحنا طلاب المدارس إجازة الآن سنعوضها في نهاية العام ومش هانفاصل في كده، ولو عطلنا الدراسة شهر سنؤخر انتهاء العام الدراسي شهر".

وأوضح الوزير: "الرئيس يتواصل معنا بشكل مستمر، وهناك غرفة أزمات تضم كافة أجهزة الدولة لمتابعة الوضع لحظة بلحظة، ووزارة التربية والتعليم على تواصل مباشر ومستمر مع وزارة الصحة والسكان للتنسيق الدائم على مدار اليوم"، لافتًا إلى أنه إذا تم الاستقرار على ضرورة تعليق الدراسة فسوف تعلن وزارة التربية والتعليم ذلك بشكل رسمي.

واختتم: "وقت الخطر صحة الطلاب وتعليمهم أهم من أي حاجة".

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