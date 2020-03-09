الكشف على 160 ألف امرأة ضمن مبادرة صحة المرأة بالغربية

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم فحص وتثقيف١٦٠ ألف ٨٩٢ امرأة حتى اليوم ضمن المبادرة الرئاسية لدعم "صحة المرأة" بالغربية، وتستمر الحملة لمدة شهرين من تاريخ بدايتها 20 فبراير 2020.وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي المترددات بصحة طنطا أول ١٧١٥٦، وصحة طنطا ثان ١١٩٨٣، وصحة المحلة أول ١٨٠٤٤ وصحة المحلة ثان ١٥٦٩١، وصحة مركز السنطة ٢١٢٧٩، وصحة مركز بسيون ١٢٦٩٢، وصحة مركز زفتى ١٧١١١، وصحة مركز سمنود ١٢٢٤٠، وصحة مركز قطور ١٦٨٢٦ وصحة مركز كفر الزيات ١٧٨٧٠.وأكد أن المبادرة تنفذ من خلال ٣٣٥ فرقة طبية موزعة على الوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظة وتشمل الكشف والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية وجميع ما تقدمه الحملة من الكشف والتوعية والعلاج بالمجان.