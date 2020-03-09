رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة القاهرة توقف «البصمة»

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:46 م
عثمان الخشت
عثمان الخشت
إسراء جمال
طباعة
قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والإنصراف لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، نظرا لاحتمالية نقل العدوى، واستخدام التوقيع الدفتري بدلًا عن أجهزة البصمة.

يشار إلى أن جامعة القاهرة استعانت اليوم بالكواشف الطبية الحرارية على بوابات الحرم الجامعي؛ للكشف على الطلاب والعاملين أثناء دخولهم والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستحدث، في إطار خطة جامعة القاهرة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضى، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.

وأعلنت جامعة القاهرة إعداد خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 59 حالة، وحالة وفاة واحدة لسائح ألماني يبلغ من العمر ستين عاما.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، حتى إشعار آخر، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ القرار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة توقف «البصمة» بسبب كورونا

الباز يكشف خطة الإخوان لبث الفوضى في البلاد بسبب كورونا

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

الصور

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

مصادر: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وتعقيم فندق بجوار المطار

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

بث مباشر.. القمر البدر العملاق يزين سماء مصر والوطن العربي

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في إسبانيا هذا الأسبوع

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال حمدوك
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
المزيد

الثقافة

«انفراجة الباب»: استقرار الحالة الصحية للروائى محمد جبريل

عرض «المايسترو» على مسرح قصر ثقافة السلام

«الحماية المدنية وأعمال الإطفاء».. برنامج تدريبى بقصور الثقافة‬

«أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء».. محاضرة بثقافة المنيا