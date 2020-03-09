العطار: 25 دولة تشارك في الدورة التاسعة من مهرجان «دي-كاف»

عقد، مساء الاثنين، مؤتمر صحفي؛ لإعلان تفاصيل النسخة التاسعة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) الذي يقام في الفترة من 20 مارس الجاري وحتى 10 أبريل بأحد فنادق الزمالك.قال المخرج المسرحي أحمد العطار، مدير مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، لـ«الدستور» إن المهرجان من المقرر أن يشهد مشاركة 25 دولة من مختلف دول العالم وسيقام لمدة 3 أسابيع كما تشهد فعاليات المهرجان في 22 مكانًا بمشاركة 32 فرقة.أضاف أن أوّل عرض سيكون «ألماني-مصري» يجمع بين المسرح والطبخ، ومن المقرر أن يعرض في مصر وألمانيا في نفس التوقيت، كما سيكون هناك بث مباشر من القاهرة وبرلين.وتابع مدير مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) أن الذي يميز الدورة الجديدة من المهرجان هو إقامة الملتقى العربي للفنون المعاصرة للمرة السادسة.ويقدم الملتقى عروض عربية، فقط، تعرض لأول مرة ويتم خلاله استضافة مديري المسارح والمهرجانات من مختلف دول العالم لمشاهدة تلك العروض وتقديمها في بلادهم والدول المشاركة سكتون من تونس ومصر فلسطين، إضافة إلى أن هناك ضيوف سيأتون إلى مصر للمرة الأولى من تشيلي والبرازيل ومديري المسارح الأمريكية وأوروبا، لافتًا إلى أن هذا العام الإقبال سيكون قوي عن السنوات الماضية.