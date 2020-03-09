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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليق جميع الفعاليات والمؤتمرات والاحتفالات بالإسماعيلية

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:41 م
الإسماعيلية
الإسماعيلية
مصطفى دياب
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عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عاشور، مساعد مدير الأمن، والدكتور خالد خلف قبيص، وكيل وزارة التربية والتعليم، وفضيلة الشيخ جمال على، ممثلا عن مديرية الأوقاف، والأنبا سارافييم، مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية، والقس أندراوس، ممثلًا عن الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من القساوسة والقيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع أمر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتعليق جميع الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، مشددًا على حتمية تفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الإصابة بالمرض، مع الأخذ في الاعتبار تكثيف حملات التوعية الجماهيرية للمواطنين بطرق الوقاية من الإصابة بالمرض والإرشادات الواجب اتباعها.

وأكد المحافظ سرعة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة بجميع المؤسسات والدواوين الحكومية وخاصة المؤسسات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، والتي يتردد عليها ويرتادها أعداد كبيرة من المواطنين، كما أكد على توفير جميع المطهرات ومستلزمات التعقيم لتطهير وتعقيم جميع الأماكن والمؤسسات الخدمية ودور العبادة والمدارس والبنوك وكافة أماكن التجمعات، كما شدد على تعقيم جميع المساجد والكنائس قبل وبعد إقامة الصلوات والشعائر الدينية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام في تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين.

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